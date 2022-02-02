Индия введет налог на доход от криптовалют и NFT

Правительство Индии обложит налогом в размере 30% доход от операций с виртуальными активами, пишет TechCrunch со ссылкой на слова министра финансов страны Нирмалы Ситхараман. Она также объявила о запуске цифровой рупии со следующего финансового года, который начинается 1 апреля.

«При расчете такого дохода не допускается никаких вычетов, за исключением затрат на приобретение. Помимо этого, убыток от передачи цифрового актива не может быть зачтен в счет любого другого дохода. В случае дарения цифрового актива получателя также предлагается облагать налогом», — говорит Ситхараман.

Сейчас в Индии наблюдается феноменальный рост транзакций с виртуальными цифровыми активами, пишет издание. «Масштабы и частота этих операций обусловили необходимость предусмотреть особый налоговый режим», — добавляет министр финансов Индии.

Пока до конца не известно, признает ли таким образом Индия криптовалюту законным платежным средством или просто хочет взимать часть денег с участников крипторынка, отмечают инвесторы.

Центральный банк Индии также собирается запустить свою криптовалюту в следующем финансовом году. ЦБ тестировал ее несколько месяцев, а также изучал влияние на банковскую и денежную систему.

Фото: techinasia.com