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20.04.2022

Илон Маск готов потратить до $15 млрд на покупку Twitter

Илон Маск готов потратить до $15 млрд на покупку Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что он готов вложить более $10 млрд личных средств, чтобы купить компанию Twitter.

Об этом сообщает во вторник газета New York Post.

Как пишет издание, сам Маск готов инвестировать от $10 до $15 млрд из собственных денег, чтобы преобразовать Twitter из публичной компании в частную, после чего ее акции смогут продаваться или обмениваться только в частном или внебиржевом порядке. Это зависит от стоимости 9,2% акций компании, приобретенных предпринимателем ранее в апреле, стоимость которых сейчас составляет около $3,4 млрд. Согласно данным, предоставленным источниками, Маск может взять кредит под имеющуюся долю, если это необходимо, что, в свою очередь, может привлечь несколько миллиардов долларов.

По словам New York Post, он, вероятно, сталкивается с препятствиями при сборе денег. Источники утверждают, что помимо сомнений в том, стоят ли ценные бумаги Twitter $54,2 за акцию, некоторые инвесторы насторожены из-за непредсказуемого поведения предпринимателя. Также стало известно, что Маск планирует объявить тендерное предложение для Twitter примерно через 10 дней.

В четверг, 14 апреля, агентство Reuters информировало, что Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter, предложил купить компанию за $41,39 млрд ($54,2 за акцию). По информации агентства, совет директоров Twitter намерен тщательно рассмотреть его предложение, чтобы определить порядок действий, который, по их мнению, наилучшим образом будет отвечать интересам компании и ее акционеров.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. При этом 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании. По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд. На данный момент, отмечает агентство Bloomberg, состояние Маска оценивается в $266 млрд.

Фото: nytimes.com

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