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09.09.2022

Guardian: для замены банкнот с изображением Елизаветы II понадобится не менее двух лет

Guardian: для замены банкнот с изображением Елизаветы II понадобится не менее двух лет

В обращении находится 4,5 млрд банкнот с изображением королевы на общую сумму 80 млрд фунтов стерлингов.

Процесс замены находящихся в обращении британских банкнот, на которых размещен портрет Елизаветы II, на новые с изображением короля Карла III займет не менее двух лет. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian.

Издание напоминает, что для изъятия из обращения бумажных банкнот номиналом 50 фунтов и их замены на полимерные Банку Англии понадобилось 16 месяцев. При этом сейчас в обращении находится 4,5 млрд банкнот с изображением Елизаветы II на общую сумму 80 млрд фунтов стерлингов. Чтобы заменить их на альтернативные банкноты с изображением нового монарха, потребуется, вероятно, не менее двух лет, резюмирует газета.

Ранее Банк Англии сообщил, что планирует заменить монеты и банкноты, на которых изображена Елизавета II. Этот процесс должен затронуть не только Великобританию, но и Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх.

Букингемский дворец 8 сентября объявил о смерти Елизаветы II. Королева, правившая 70 лет и семь месяцев - дольше всех в истории Великобритании, - умерла в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. Из-за смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, в Великобритании с 9 сентября объявили 10-дневный траур. 

Фото: Pixabay / SteveBulley

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