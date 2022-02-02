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02.02.2022

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил $30 трлн. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные во вторник Минфином США.

В опубликованном Минфином документе в графе "совокупный государственный долг" обозначена сумма в $30,012 трлн. Это рекордный показатель американского госдолга за все время его существования.

Как пишет газета The New York Times, текущие значения были достигнуты на несколько лет раньше, чем предполагалось. Это стало результатом триллионных федеральных расходов, которые Соединенные Штаты направили на борьбу с пандемией, включая $5 трлн для выплат расширенных пособий по безработице, финансовой поддержки малого бизнеса и стимулирующих выплат, профинансированных заемными деньгами.

На фоне снижения числа случаев COVID-19 в первой половине 2021 года в экономике США наблюдался резкий восстановительный рост ВВП: 6,3% в первом квартале и 6,7% во втором. Однако в третьем квартале рост замедлился до 2,3%. Эксперты связали это с распространением штамма "омикрон", высокой инфляцией (по итогам декабря 2021 года она достигла отметки 6,8% - самый высокий показатель с 1982 года) и проблемами в глобальных цепочках поставок.

В последний год президентства Дональда Трампа (2020) американская экономика сократилась на 3,5% - это первое падение после финансового кризиса 2008 года и самое значительное после 1946 года (тогда ВВП страны упал на 11,6%). По итогам первого года президентства Джо Байдена Федеральная резервная система прогнозирует рост на 5,5%. Из-за продолжающейся пандемии правительство США также вынуждено брать все больше займов - по состоянию на конец 2021 года госдолг составлял более $29 трлн (около 125% ВВП), что вынудило власти поднять потолок госдолга до $31,4 трлн.

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США
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