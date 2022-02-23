Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что главы МИД стран ЕС договорились по первому пакету санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Мы единогласно договорились по первому пакету санкций", - сказал Ле Дриан во вторник на пресс-конференции в Париже после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

"Это важный момент", - заявил Ле Дриан, не уточняя содержания санкций.

Он передал слово главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю для изложения подробностей. Боррель, в свою очередь, отметил, что пакет санкций, который Евросоюз готовится принять в отношении России, сильно ударит по стране.

"Этот пакет санкций был единогласно одобрен странами-членами. Меры ударят по России, и ударят сильно", - заявил Боррель.

Он также отметил, что ЕС действует, координируясь с США, Великобританией и Канадой, с которыми он тесно контактировал в последние часы.