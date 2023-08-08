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08.08.2023

Глава SEC беспокоиться ростом ИИ

Глава SEC беспокоиться ростом ИИ

Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, предупредил в интервью Dealbook о повышенном риске финансового кризиса, связанного с искусственным интеллектом.

Он подтвердил свою позицию, которую изучал в совместной статье 2020 года о глубоком обучении и экономической стабильности, отметив, что быстрое развитие технологий может увеличить единообразие и взаимосвязанность финансовых систем, затрудняя их регулирование.

Генслер выразил опасения относительно растущего влияния небольшой группы компаний по искусственному интеллекту, которые предоставляют основные инструменты для бизнеса и финансов. Чем более централизованной становится система, тем больше компаний зависит от одной и той же информации, что увеличивает вероятность возникновения сбоев.

Он также обратил внимание на возможность способствования искусственного интеллекта поведению стада и развитию монокультур среди инвесторов. С увеличением финансовой взаимосвязи, риск может быстро распространяться на различные секторы, и глубокое обучение может стать ключевым игроком в будущих отчетах о последствиях кризисов, возникающих в 2027 или 2037 году.

Генслер также подчеркнул, что модели искусственного интеллекта могут приоритезировать интересы компаний над интересами инвесторов. Он задается вопросом о необходимости публикации выводов компаний перед принятием решений. В июле, Комиссия по ценным бумагам и биржам предложила правило, направленное на предотвращение такого конфликта интересов.

Генслер подчеркнул важность ответственного поведения фирм и обязанности инвестиционных консультантов проявлять заботу и лояльность к клиентам, независимо от того, используют ли они алгоритмы искусственного интеллекта или другие технологии. В его мнении, защита интересов клиентов должна всегда стоять на первом месте.

Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

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