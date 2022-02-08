  1. Главная
  2. Новости
08.02.2022

Глава фонда "Самрук-Казына" считает эффективным строительство АЭС в Казахстане

Глава фонда "Самрук-Казына" считает эффективным строительство АЭС в Казахстане

Казахстан нуждается в крупном источнике электроэнергии, эффективным решением стало бы строительство атомной электростанции (АЭС).

Об этом заявил во вторник на заседании правительства председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

"Согласно прогнозному энергобалансу потребления и производства электроэнергии, в ближайшее время необходимо перейти к строительству крупного источника энергии на юге страны. Исходя из повестки, с нашей сточки зрения, наиболее эффективным решением будет строительство АЭС", - сказал он.

Впервые вопрос о строительстве Россией АЭС в Казахстане был поднят в 2019 году на встрече президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер предложил Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию по российскому проекту.

В конце декабря 2021 года прежний глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что власти республики рассматривают две географические точки для потенциального строительства АЭС - поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по выбору участка пока не принято. Нынешний министр энергетики Болат Акчулаков в начале февраля заявил, что конкретного решения о строительстве АЭС в Казахстане еще нет.

Фото: sk.kz

Поделиться
Казахстан
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
27.01.2022В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид
13.01.2022Что делать предпринимателем пострадавшим от беспорядков
14.12.2021Банковские депозиты: что полезно знать об этом?
07.12.2021#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Новостная лента
Все новости