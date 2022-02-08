Глава фонда "Самрук-Казына" считает эффективным строительство АЭС в Казахстане

Об этом заявил во вторник на заседании правительства председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

"Согласно прогнозному энергобалансу потребления и производства электроэнергии, в ближайшее время необходимо перейти к строительству крупного источника энергии на юге страны. Исходя из повестки, с нашей сточки зрения, наиболее эффективным решением будет строительство АЭС", - сказал он.

Впервые вопрос о строительстве Россией АЭС в Казахстане был поднят в 2019 году на встрече президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер предложил Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию по российскому проекту.

В конце декабря 2021 года прежний глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что власти республики рассматривают две географические точки для потенциального строительства АЭС - поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по выбору участка пока не принято. Нынешний министр энергетики Болат Акчулаков в начале февраля заявил, что конкретного решения о строительстве АЭС в Казахстане еще нет.

Фото: sk.kz