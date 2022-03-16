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16.03.2022

Fitch снизило рейтинги 31 российского банка до "СС" вслед за суверенным рейтингом

Fitch снизило рейтинги 31 российского банка до "СС" вслед за суверенным рейтингом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка до "СС" с "В".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные РДЭ были ухудшены до "С" с "В". При этом все рейтинги были выведены из пересмотра с возможностью дальнейшего снижения, куда они были помещены в начала марта.

Рейтинговые действия последовали за снижением суверенного рейтинга России 9 марта.

В число затронутых банков входят Сбербанк, Газпромбанк, банк "Зенит", "Интеза", "Уралсиб", Россельхозбанк, Альфа-банк, ИНГ Банк (Евразия), Райффайзенбанк, Тойота банк, Хоум кредит энд финанс банк, Росбанк, Тинькофф банк, банк "Левобережный", ОТП банк, СДМ-банк, Локо-банк, Экспобанк, Московский кредитный банк, "Аверс", Чайна констракшн банк, Примсоцбанк, Эйч-Эс-Би-Си банк, Алмазэргиэнбанк, банк "Санкт-Петербург", Азиатско-Тихоокеанский банк, МТС-банк, Бэнк оф Чайна, а также их "дочки".

Кроме того, Fitch снизило и отозвало все рейтинги Челиндбанка, Кредит Европа банка и СЭБ банка по коммерческим причинам.

Фото: investing.com

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