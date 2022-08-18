  1. Главная
  2. Новости
18.08.2022

Fitch повысило кредитный рейтинг Украины с "RD" до "CC"

Fitch повысило кредитный рейтинг Украины с "RD" до "CC"

Повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC". При этом, как отмечается в заявлении агентства, опубликованном на его сайте в четверг, Fitch обычно не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом "CCC+" или ниже.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга. По мнению аналитиков агентства, это "представляет собой завершение обмена проблемных долговых обязательств и устранение ограниченного дефолта".

"Около $6 млрд основного долга и процентов по еврооблигациям Украины были отсрочены на 24 месяца, что облегчает обслуживание внешнего долга в условиях ослабления международных резервов и острой необходимости в расходах на ведение войны. Реструктуризация получила согласие 75% держателей облигаций (по совокупной сумме основного долга), что выше минимально необходимого уровня в 66,7%", - указано в документе.

Fitch отмечает, что, несмотря на облегчение условий обслуживания внешнего долга, рейтинг "CC" отражает сохраняющиеся риски, связанные с высокой нагрузкой на финансовые институты Украины. Аналитики агентства полагают, что военные действия на территории страны продлятся до 2023 года, в результате чего государственный долг превысит 100% ВВП. Это в свою очередь увеличит и без того большие затраты на поддержание инфраструктуры и производства, а также усилит инфляционное давление, тогда как "источники финансирования для преодоления дефицита остаются неопределенными". Таким образом, Украине может потребоваться более широкая реструктуризация внешнего долга, однако определить сроки ее проведения в настоящий момент не представляется возможным.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Поделиться
УкраинаМировые новостиFitch Ratings
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
11.08.2022Как экономно собрать ребенка в школу
08.08.2022Как лучше погашать кредит досрочно?
03.08.2022Более 9-ти миллиардов тенге налогов уплатила компания Qazaq Oil
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
Новостная лента
Все новости