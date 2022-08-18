Fitch повысило кредитный рейтинг Украины с "RD" до "CC"

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC". При этом, как отмечается в заявлении агентства, опубликованном на его сайте в четверг, Fitch обычно не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом "CCC+" или ниже.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга. По мнению аналитиков агентства, это "представляет собой завершение обмена проблемных долговых обязательств и устранение ограниченного дефолта".

"Около $6 млрд основного долга и процентов по еврооблигациям Украины были отсрочены на 24 месяца, что облегчает обслуживание внешнего долга в условиях ослабления международных резервов и острой необходимости в расходах на ведение войны. Реструктуризация получила согласие 75% держателей облигаций (по совокупной сумме основного долга), что выше минимально необходимого уровня в 66,7%", - указано в документе.

Fitch отмечает, что, несмотря на облегчение условий обслуживания внешнего долга, рейтинг "CC" отражает сохраняющиеся риски, связанные с высокой нагрузкой на финансовые институты Украины. Аналитики агентства полагают, что военные действия на территории страны продлятся до 2023 года, в результате чего государственный долг превысит 100% ВВП. Это в свою очередь увеличит и без того большие затраты на поддержание инфраструктуры и производства, а также усилит инфляционное давление, тогда как "источники финансирования для преодоления дефицита остаются неопределенными". Таким образом, Украине может потребоваться более широкая реструктуризация внешнего долга, однако определить сроки ее проведения в настоящий момент не представляется возможным.

Фото: РИА Новости / Стрингер