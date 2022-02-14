Fitch понизило рейтинги Турции до "B+"

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валюте до "B+" с "BB-". Прогноз рейтингов - "негативный", говорится в сообщении агентства. Текущие рейтинги Турции на четыре ступени ниже инвестиционного уровня.

Среди факторов, обусловивших понижение рейтингов, эксперты Fitch отмечают высокую инфляцию, низкую внешнюю ликвидность и слабое доверие к политике страны.

Турецкий ЦБ снизил базовую ставку на 500 базисных пунктов с сентября 2021 года, в то время как Центробанки других государств emerging markets в основном ужесточали денежно-кредитную политику, стремясь сдержать ценовое давление. ЦБ пошел на столь агрессивное смягчение политики под давлением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, настаивавшего, что это может поддержать экономический рост.

Турецкая лира потеряла половину стоимости в паре с долларом до того, как в декабре Центробанк объявил о шагах, призванных остановить падение лиры и сдержать рост потребительских цен. Однако инфляция в Турции в январе взлетела до 48,7%, максимума за 20 лет.

"Fitch не ожидает, что меры, принятые властями страны для ограничения инфляции, приведут к устойчивому ослаблению макроэкономических рисков, а также рисков для финансовой стабильности", - говорится в пресс-релизе агентства.

"Более того, мягкая политика (в том числе глубоко отрицательные реальные процентные ставки) может привести к закреплению инфляции на высоком уровне, усилить последствия ослабления лиры и высокой инфляции для государственных финансов и, в конечном итоге, повлиять на доверие внутри страны, а также создать давление на международные резервы", - отмечают эксперты агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте Турции подтверждены на уровне "B", потолок странового рейтинга понижен до "B+" с "BB-".

Фото: gazeta.ru