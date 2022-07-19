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19.07.2022

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии до "ограниченного дефолта"

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии до "ограниченного дефолта"

Снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств страны.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" с "С". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте агентства.

"После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" с "С", - говорится в сообщении.

При этом снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств страны. Долгосрочный рейтинг республики в местной валюте остается на уровне "ССС", отмечает Fitch.

14 июля международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.

Фото: Владимир Песня

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