Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии до "ограниченного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" с "С". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте агентства.

"После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" с "С", - говорится в сообщении.

При этом снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств страны. Долгосрочный рейтинг республики в местной валюте остается на уровне "ССС", отмечает Fitch.

14 июля международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.

Фото: Владимир Песня