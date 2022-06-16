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16.06.2022

Финрегулятор планирует разрешить банкам вывоз наличных российских рублей

Финрегулятор планирует разрешить банкам вывоз наличных российских рублей

Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

Власти Казахстана планируют разрешить банкам страны вывоз из республики наличных российских рублей в связи с их избытком на внутреннем рынке. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального банка.

"В настоящее время в банках второго уровня наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В этой связи разработан проект постановления правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан". "Проектом предусматривается разрешение на вывоз в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня в период с 15 июля по 31 августа 2022 года. При этом сумма должна быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня 2022 года", - рассказали в Нацбанке.

Там также пояснили, что разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

14 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности, который, в частности, предполагает запрет на вывоз из республики иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов и золотых слитков. 

Фото: «Московская газета»

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КазахстанНацбанк РК
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