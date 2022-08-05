Филиалы двух российских университетов откроются в Казахстане

Правительство Казахстана приняло постановление об открытии филиалов двух российских вузов в Алматы и Атырау осенью 2022 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства республики.

"Филиалы двух российских вузов - Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (в городе Алматы) и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина (в городе Атырау) - откроются в Казахстане осенью 2022 года", - говорится в сообщении.

Планируется, что в октябре на базе филиалов российских вузов начнется подготовка кадров по таким направлениям как "защищенные высокопроизводительные вычислительные системы", "физика элементарных частиц и космофизика", "поиски и разведка нефти и газа", "разработка, эксплуатация и комплексная механизация и автоматизация нефтяных и газовых месторождений", "транспорт нефти и газа". На обучение по данным направлениям выделено 200 грантов. К учебному процессу будут привлечены ведущие профессоры и преподаватели из России.

"Интернационализация вузов и расширение географии сотрудничества позволит шире внедрять современные образовательные технологии подготовки профессиональных кадров и организации научных исследований. Российская наука в части подготовки технических кадров всегда была одной из лучших в мире. Их опыт будет нам очень полезен", - отметил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

Работа по открытию в стране филиалов зарубежных вузов проводится по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В феврале 2022 года были подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Казахстана и Министерством науки и высшего образования РФ, а также соглашение между правительством Казахстана и правительством РФ о создании и функционировании филиалов казахстанских вузов в России и российских - в Казахстане.

Фото: life.ru