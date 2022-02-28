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28.02.2022

Евросоюз утвердил решение о замораживании активов Центробанка России

Евросоюз утвердил решение о замораживании активов Центробанка России

Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Банка России.

Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Банка России. Соответствующее постановление было опубликовано в Официальном журнале ЕС в ночь на понедельник.

"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", - говорится в документе.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали санкции против России за военную операцию на Украине, в том числе "ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка".

"Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.

Накануне Банк России на фоне информации о беспрецедентных санкциях в отношении российского финансового сектора, включая угрозу отключения от системы SWIFT и замораживания активов самого Центробанка, заявил, что "располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора".

Фото: gazeta.ru

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