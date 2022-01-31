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31.01.2022

Ерболат Досаев стал акимом Алматы

Ерболат Досаев стал акимом Алматы

Акимом Алматы стал Ерболат Досаев. Указ о назначении опубликован на сайте Акорды.

До назначения Ерболат Досаев был председателем Национального банка Казахстана. Эту должность он занимал с 2019 года.

Ерболату Досаеву 51 год. Трудовую деятельность начал в 1993 году в МНПП "Искер", в разные годы был советником премьер-министра, вице-министром энергетики, индустрии и торговли, вице-министром финансов, возглавлял Агентство по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

Также Ерболат Досаев был управляющим Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане, министром здравоохранения, министром экономического развития и торговли, министром экономики и бюджетного планирования, министром национальной экономики, председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". С 2017 по 2019 год занимал должность заместителя премьер-министра РК, а затем был главой Нацбанка.

Фото: kaztag.kz

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КазахстанАкорда
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