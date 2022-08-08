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Eco Center Bank будет присоединен к БЦК

Eco Center Bank будет присоединен к БЦК

Акционеры двух банков приняли решение о добровольной реорганизации путем присоединения АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") к АО "Банк ЦентрКредит".

Акционеры АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") приняли решение о добровольной реорганизации банков путем присоединения АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") к АО "Банк ЦентрКредит", сообщается на сайте KASE (Казахстанская фондовая биржа). 

Общее собрание акционеров БЦК и Eco Center Bank прошло 3 августа 2022 года.

В сообщении говорится, что акционеры приняли решение осуществить добровольную реорганизацию в форме присоединения Eco Center Bank к БЦК.

Напомним, БЦК купил казахстанский Альфа-Банк 5 мая и переименовал его в Eco Center Bank. Казахстанский Альфа-Банк попал в санкционные списки, в связи с чем был инициирован поиск новых инвесторов. 20 апреля стало известно о сделке между Альфа-Банком и БЦК. Тогда была достигнута принципиальная договоренность о продаже «дочки» российского банка. Принятые меры должны были способствовать выходу банка из санкционных списков США. Также в сообщении БЦК говорилось, что банк готов поддержать БВУ дополнительной ликвидностью за счет собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов.

Фото: alfabank.kz

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КазахстанНовости банков Казахстана Казахстанская фондовая биржа (KASE)
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