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В прошлую пятницу, в 4:20

Дефицит госбюджета Узбекистана в текущем году может вырасти до 4% ВВП

Дефицит госбюджета Узбекистана в текущем году может вырасти до 4% ВВП

Дефицит госбюджета Узбекистана в 2022 году может вырасти до 4% ВВП.

Дефицит госбюджета Узбекистана в 2022 году может вырасти до 4% ВВП с ранее утвержденных 3% ВВП, заявил заместитель министра финансов страны Одилбек Исаков.

"Бюджетный дефицит в этом году, как ожидается, вырастет до 4%. Мы привлекаем долг для (покрытия) этого дефицита, а также для отдельных проектов в рамках годовых лимитов", - сказал Исаков в четверг в сенате (верхняя палата парламента) при обсуждении закона "О государственном долге".

По словам Исакова, в текущем году ограничения на внешние заимствования под госгарантии сохранятся на утвержденном ранее уровне - $4,5 млрд. В том числе, $2,5 млрд предусмотрено на поддержку госбюджета, $2 млрд - на финансирование инвестпроектов.

Законом "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год", подписанным в декабре прошлого года президентом страны, был предусмотрен дефицит бюджета в размере 3% ВВП, или 25,5 трлн сумов ($2,3 млрд).

Как ранее сообщал МВФ, миссия которого работала в республике с 31 марта по 13 апреля, в сочетании с пересмотром приоритетов в расходах и переоценкой инвестиционных планов дефицит бюджета страны можно удержать на уровне около 4% ВВП.

По оценке экспертов фонда, Узбекистан остается в зоне низкого риска долгового кризиса благодаря высокому уровню международных резервов и длительным срокам погашения долговых обязательств.

Фото: uz.sputniknews.ru

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