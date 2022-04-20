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20.04.2022

Cитуация на внутреннем рынке наличной валюты в Казахстане постепенно стабилизируется

Cитуация на внутреннем рынке наличной валюты в Казахстане постепенно стабилизируется

В Нацбанке Казахстана сообщили о стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

Ситуация на внутреннем рынке наличной валюты в Казахстане постепенно стабилизируется. Об этом сообщил в среду заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин.

"Нормализована ситуация на внутреннем рынке наличной иностранной валюты. Обеспечен ввоз наличной иностранной инвалюты для удовлетворения спроса населения. Банки второго уровня обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов", - сказал он на заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента.

Тутушкин напомнил, что с целью исключения спекулятивных действий на рынке наличных иностранных валют Нацбанк расширил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге через обменные пункты. Так, в частности, были усилены меры контроля за трансграничными финансовыми операциями.

"Благодаря принимаемым мерам ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизируется. В настоящее время ситуация характеризуется сбалансированностью спроса и предложения. Комплекс мер способствует поддержке тенговых активов, снижая давление на обменный курс и в последующем на инфляцию", - пояснил заместитель председателя финансового регулятора.

Фото: kzvesti.kz

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