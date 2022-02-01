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01.02.2022

Число криптомайнеров в мире в конце 2021 года выросло на 40%

Число криптомайнеров в мире в конце 2021 года выросло на 40%

Количество криптомайнеров в мире в конце 2021 года выросло на 40% на фоне роста стоимости биткойна, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчике антивирусного ПО Avast.

"Когда в конце 2021 года стоимость биткойна выросла, число криптомайнеров увеличилось на 40%. Часто они распространялись через зараженные страницы и пиратское ПО. CoinHelper (криптомайне) был одним из самых активных криптомайнеров в последнем квартале, в основном он был нацелен на пользователей из России и Украины. Он незаметно использует вычислительные мощности пользователя для добычи криптовалюты. Это чревато высокими счетами за электроэнергию и может повлиять на срок службы устройства. Кроме того, CoinHelper собирает различную информацию о своих жертвах, включая их геолокацию, антивирус и используемое оборудование", - отметили в Avast.

В компании добавили, что по состоянию на конец ноября 2021 года доход от CoinHelper составил $339,7 тыс. В декабре он добыл порядка $3,4 тыс., или 267 тыс. рублей. Криптомайнер продолжает активно распространяться и ежедневно добывая примерно 5,7 тыс. рублей.

Кроме того, эксперты компании отметили рост активность рекламного ПО и руткитов для персональных компьютеров (программы, позволяющие скрыть в системе присутствие вредоносного программного обеспечения или следы пребывания злоумышленников) в IV квартале 2021 года, а также зафиксировали увеличение фишинга якобы от лица техподдержки. "Злоумышленники внушают пользователю, что у его ПК есть серьезная проблема. Далее они принуждают позвонить на горячую линию, где с жертвы или спишут большую сумму за поддержку, или вынудят предоставить удаленный доступ к системе", - пояснили в Avast.

Специалисты компании выделили две мобильные угрозы - Ultima SMS и Facestealer. Уточняется, что после загрузки приложения Ultima SMS пользователям предлагалось ввести свой номер телефона для доступа. Таким образом они подписывались на услугу платных смс, стоимость которой может достигать $10 в неделю. Злоумышленники активно использовали социальные сети для рекламы и в результате набрали свыше 10 млн загрузок.

Шпионское программное обеспечение Facestealer использовалось для кражи учетных данных Facebook, маскируясь под фоторедакторы, гороскопы и фитнес-приложения. Спустя некоторое время после загрузки предложение предлагает пользователю зайти в Facebook, чтобы использовать его без рекламы.

Фото: cryptoage.com

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