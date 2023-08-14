Бывший президент США Дональд Трамп владеет Ethereum на $ 250000

Платформа WatcherGuru, известная предоставлением информации о криптовалютах и общих финансах, сообщила, что бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп владеет Ethereum на сумму $ 250 000. Эта информация появилась на фоне судебного расследования финансовых документов бывшего президента.

Дональд Трамп и люди из его ближайшего окружения известны своей критикой криптовалюты, однако на счету Трампа уже есть выпуск нескольких NFT-коллекций.

В декабре 2022 года Трамп одобрил коллекцию токенов со своим изображением, цена которых через день после запуска взлетела до небес и достигла исторического максимума в 0,84 ETH. Однако затем она рухнула вместе с рынком криптовалют до 0,12 ETH, что означает потерю 85%.

Жена Трампа Мелания Трамп также имела опыт работы с NFT. Она оформила несколько известных изображений с посадкой Аполлона на Луну в 1960-х и 1970-х годах в виде NFT и продала их по $ 75 за штуку. В НАСА осудили этот проект, заявив, что Мелания нарушила правила использования их изображений.

Правила организации запрещают использование невзаимозаменяемых токенов (NFT), поскольку они не соответствуют категориям продуктов, которые Агентство имеет право продавать.

Право собственности Трампа на Ethereum необязательно указывает на нарушение каких-либо законов, учитывая, что альткоин не классифицирован регуляторами США как ценная бумага.

Фото: Sky News