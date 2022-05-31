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31.05.2022

Бюджет Казахстана в I квартале получил свыше $1,5 млн за майнинг криптовалют

Бюджет Казахстана в I квартале получил свыше $1,5 млн за майнинг криптовалют

По данным Министерства финансов республики, плательщиками являются лица, осуществляющие деятельность в сфере цифрового майнинга, плата взимается за фактический объем электрической энергии.

Компании, осуществляющие цифровой майнинг криптовалют на территории Казахстана, за первый квартал этого года выплатили в бюджет страны 652 млн тенге ($1,52 млн). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов республики.

"С 1 января 2022 года введена плата за цифровой майнинг. По итогам первого квартала в бюджет поступило 652 млн тенге по плате за цифровой майнинг. Плата исчисляется по ставке 1 тенге ($0,002) за 1 кВт.час электрической энергии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, плательщиками являются лица, осуществляющие деятельность в сфере цифрового майнинга, плата взимается за фактический объем электрической энергии. Налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг не предусмотрена.

В настоящее время в парламенте Казахстана рассматривается законопроект, который предусматривает увеличение ставки платы за цифровой майнинг.

Фото: bbc.com

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КазахстанКриптовалютаМинистерство финансов РК
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