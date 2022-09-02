Британское правительство направит более $800 млн на строительство новой АЭС

Британское правительство направит £700 млн ($812 млн) на строительство АЭС Sizewell C в графстве Саффолк. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, который покинет свой пост 6 сентября, заявил, выступая в четверг вблизи от места возведения будущей станции, сообщает ТАСС.

"Мы должны всей страной перестать бездействовать и продолжить проект Sizewell C", - сказал он, обвинив предыдущие правительства оппозиционной ныне Лейбористской партии в том, что они уделяли мало внимания развитию ядерной энергетики. "Этот проект создаст тысячи рабочих мест и обеспечит электричеством 6 млн домов, это примерно пятая часть всех домов в Великобритании", - заявил премьер.

Проект разрабатывается французской компаний EDF, которая оценивает стоимость возведения станции мощностью 3,2 гВт в £20 млрд (более $23 млрд) в ценах 2015 года. Критики этого проекта указывают на его большую стоимость и долгий срок реализации, которые не позволят помочь стране справиться с нынешним кризисом, вызванным резким ростом цен на электричество из-за противостояния России с Западом и антироссийских санкций. Как ожидается, АЭС сможет начать генерировать электричество не ранее чем в 2030-х годах.

Фото: bbc.com