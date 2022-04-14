Brent торгуется у $108,44 за баррель

К 8:12 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,31%), до $108,44 за баррель. В среду Brent подорожала на $4,14 (4%), до $108,78 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевелина электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,74 (0,71%), до $103,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,65 (3,6%), до $104,25 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 3,65 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.

Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 416 тысяч баррелей.

Нефтяные резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю выросли на 400 тысяч баррелей.

Резкий рост запасов нефти частично объясняется внезапным снижением уровня загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США, что также вызвало сокращение резервов бензина и дистиллятов, цитирует MarketWatch Тайлера Ричи из Sevens Report Research.

Участники рынка также продолжают следить за событиями на Украине и санкциями против России, включая возможные ограничения на поставку углеводородов. США и Великобритания уже отказались от российского топлива, однако ЕС пока воздерживается от запрета на импорт нефти и газа.

Фото: ria.ru