Более 70% выпускников набрали пороговый балл по итогам мартовского ЕНТ

Средний балл составил почти 69 баллов. Максимальный балл – 135, сообщает пресс-служба МОН РК.

Всего в мартовском Едином национальном тестировании приняли участие около 105 тысяч человек. Из них 78,2% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,7% – на русском, 0,2% – на английском языке. 72 тестируемых набрали более 130 баллов.

В мартовском ЕНТ приняли участие 211 детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году в этот период тестирование сдавали 35 абитуриентов с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата. Отметим, что в этом году впервые выпускникам с особыми потребностями для выполнения заданий тестирования было дано, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут.

Наиболее популярными комбинациями профильных предметов остаются «Математика-Физика» и «Химия-Биология». Данные предметы выбирают 27% и 19% участников соответственно. Наименьшее предпочтение отдается комбинации «Химия-Физика» (0,12%).

«Формат проведения и количество вопросов мартовского ЕНТ остались без изменений. Но мы добавили несколько дополнительных опций для абитуриентов. Самая важная из них – индивидуальный тематический анализ. Теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает, а какие - не в полной мере. Это позволит ему уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками. Следующая опция – выбор комбинации «Математика-Информатика» для поступающих на IT-направления подготовки. Несмотря на то, что в этом году профильным предметом остается «Физика», а само нововведение будет внедрено в 2022-2023 учебном году, эту комбинацию в ходе мартовского тестирования апробировали около 800 человек. А также мы обновили разрешенную для использования таблицу растворимости солей, добавив ряд активности металлов. Все эти новшества были внедрены с учетом мнений самих тестируемых, а также в целях повышения качества подготовки к основному ЕНТ», – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Фото: vlast.kz