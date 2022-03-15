Более 69,3 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года

По состоянию на 1 марта казахстанцам выплачено более 69,3 млрд тенге в виде пособий по инвалидности и потере кормильца, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. Из них феврале 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 27,3 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,4 млрд тенге.

По состоянию на 1 марта 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 527,4 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 171,9 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

На 1 марта 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 51 731 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 43 268 тенге.