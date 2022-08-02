Более 40 тысяч вкладчиков «Capital Bank Kazakhstan» получили гарантийное возмещение на общую сумму 90 млн тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов перевел невостребованные суммы гарантийного возмещения более 40 тысяч вкладчиков ликвидируемого АО «Capital Bank Kazakhstan» на пенсионные счета в «Единый накопительный пенсионный фонд. Об этом сообщает пресс-центр КФГД.

Выплаты вкладчикам АО «Capital Bank Kazakhstan» завершились 3 июля текущего года. КФГД за год возместил вкладчикам банка более 92% общей суммы гарантии – это порядка 1,6 млрд тенге.

Остальная часть гарантии осталась невостребованной, поскольку некоторые депозиторы не обратились за возмещением в течение срока выплат. В основном это незначительные суммы. Они были перечислены в ЕНПФ согласно Закону «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», в течение 30 календарных дней с даты завершения срока выплат, то есть до 2 августа 2022 года включительно.

Перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ осуществлено тем вкладчикам, чьи персональные данные соответствовали сведениям, имеющимся в базе ЕНПФ. Также вкладчику необходимо было иметь действующий документ, удостоверяющий личность, и пенсионные счета с накоплениями.

По состоянию на 2 августа текущего года от КФГД на индивидуальные пенсионные счета 41 134 вкладчиков банка поступило порядка 90 млн тенге в виде добровольных пенсионных взносов. Проверить поступление средств можно на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ, а также на портале «Электронного правительства».

«Напоминаем, что, несмотря на то, что срок выплаты истек, вкладчики АО «Capital Bank Kazakhstan», в том числе, чьи невостребованные суммы гарантии были перечислены в ЕНПФ, имеют право обратиться за возмещением. Законодательством РК предусмотрено, что таким правом могут воспользоваться вкладчики, которые не успели в течение установленного срока выплаты обратиться за гарантийным возмещением по уважительным причинам. Для этого вкладчику необходимо заполнить специальную форму заявления, которая размещена на сайте КФГД. Также вкладчику нужно приложить документы, подтверждающие обстоятельства, препятствовавшие ему подать заявление на выплату гарантийного возмещения в течение срока выплаты», - отметил Председатель КФГД Адиль Утембаев.

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