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14.02.2022

Более 10 млн жителей провинции Хайнань начали использовать цифровой юань

Более 10 млн жителей провинции Хайнань начали использовать цифровой юань

Цифровой юань - электронные деньги, централизованно выпускаемые Народным банком Китая.

По меньшей мере 10,46 млн жителей южной китайской провинции Хайнань открыли частные кошельки с цифровыми юанями. Об этом сообщил информационный портал "Хайнань фабу".

По его данным, еще 647,5 тыс. таких кошельков на территории региона были оформлены на компании и предприятия.

Как отмечает портал, в настоящее время расплатиться при помощи тестируемой правительством Китая цифровой валюты можно почти в 350 тыс. мест, кроме того, этот вид оплаты поддерживают почти 120 тыс. торговых точек на территории провинции.

Цифровой юань - электронные деньги, централизованно выпускаемые Народным банком Китая. Они стоят столько же, сколько и обычные китайские бумажные банкноты. По планам ЦБ КНР, со временем цифровой юань должен заменить часть наличных в денежном обращении.

Фото: 3dnews.ru

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Китай
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