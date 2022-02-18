Bloomberg: ОАЭ в первом квартале 2022 года внедрят систему регулирования криптовалют

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) закончат разработку комплексной системы регулирования криптовалют к концу первого квартала 2022 года. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве страны.

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ завершает процесс внесения в законодательство изменений, которые сделают возможной выдачу специальных лицензий поставщикам услуг в сфере виртуальных активов. Между тем, согласно правительственному отчету, с которым ознакомилось агентство, в настоящее время некоторые свободные экономические зоны ОАЭ уже начали выдачу таких разрешений. Так, Дубайский мультитоварный центр выдал лицензии 22 компаниям, Глобальный рынок Абу-Даби - шести, а Кремниевый оазис Дубая - как минимум одной.

По данным источника агентства, власти ОАЭ планируют применять гибридный подход к надзору за использованием виртуальных активов. Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам будет заниматься регулированием криптовалютных бирж совместно с Центробанком, тогда как локальные финансовые центры смогут устанавливать собственные процедуры лицензирования.

В конце прошлого года ОАЭ завершили оценку рисков, связанных с обращением виртуальных активов, в которой приняли участие 14 государственных институтов и 16 представителей частного сектора. Правительство пришло к выводу, что надлежащее регулирование позволит снизить высокие риски использования виртуальных активов в незаконных финансовых операциях.

Как отмечает Bloomberg, общенациональная система платформ для обмена криптовалют позволит ОАЭ конкурировать с Сингапуром и Гонконгом, которые также находятся в процессе создания регулируемого рынка криптовалют.

Фото: ria.ru