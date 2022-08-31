Бизнесмен из Индии стал богатейшим человеком после Маска и Безоса

Индийский миллиардер Гаутам Адани, владелец и глава многопрофильного конгломерата Adani Group, стал третьим среди самых богатых людей, уступая лишь Илону Маску и Джефу Безосу, сообщил Bloomberg. По данным индекса миллиардеров Bloomberg на 30 августа 2022 года состояние Гаутама Адани увеличилось до $137 млрд. С начала текущего года он стал богаче на $60,9 млрд.

Первое место в списке самых богатых людей мира удерживает глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск с состоянием $251 млрд, а вторую строчку в рейтинге занимает основатель компании Amazon Джефф Безос со $153 млрд.

Миллиардер Гаутам Адани — основатель и председатель совета директоров Adani Group, которая входит в тройку крупнейших промышленных конгломератов Индии. Группа была основана Гаутамом Адани в 1988 году как бизнес по торговле сырьевыми товарами.

Adani Group со штаб-квартирой в Ахмедабаде владеет крупнейшим в Индии частным оператором портов и аэропортов, управляет системой городского газоснабжения и владеет угледобывающей компанией. На торгах индийской биржи NSE (National Stock Exchange of India) акции индийской холдинговой компании Adani Enterprises, крупнейшего актива группы, выросли во вторник, 30 августа, на 1,7% и закрылись вблизи рекордно высокого уровня.

Фото: inventure.com.ua