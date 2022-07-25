  1. Главная
  2. Новости
25.07.2022

Банкам Казахстана разрешили вывозить наличные российские рубли

Банкам Казахстана разрешили вывозить наличные российские рубли

Разрешение будет действовать до 31 августа.

Власти Казахстана разрешили банкам вывозить наличные российские рубли, которые накопились в кассах кредитных организаций. Об этом говорится в постановлении правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан", опубликованном в понедельник на сайте банка нормативно-правовых актов Казахстана.

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных банков второго уровня на 23:59 часов 1 июля 2022 года", - говорится в постановлении.

Ранее в Нацбанке пояснили, что в настоящее время в банках наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из республики. Разрешение на вывоз рублей вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

В марте этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности, который запрещает вывоз из республики иностранной валюты на сумму более $10 тыс. и золотых слитков.

Фото: zn.ua

Поделиться
КазахстанНовости банков Казахстана
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В понедельник, в 15:42Как лучше погашать кредит досрочно?
03.08.2022Более 9-ти миллиардов тенге налогов уплатила компания Qazaq Oil
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
Новостная лента
Все новости