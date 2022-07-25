Банкам Казахстана разрешили вывозить наличные российские рубли

Власти Казахстана разрешили банкам вывозить наличные российские рубли, которые накопились в кассах кредитных организаций. Об этом говорится в постановлении правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан", опубликованном в понедельник на сайте банка нормативно-правовых актов Казахстана.

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных банков второго уровня на 23:59 часов 1 июля 2022 года", - говорится в постановлении.

Ранее в Нацбанке пояснили, что в настоящее время в банках наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из республики. Разрешение на вывоз рублей вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

В марте этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности, который запрещает вывоз из республики иностранной валюты на сумму более $10 тыс. и золотых слитков.

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