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28.02.2022

Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%

Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%

Совет директоров ЦБ РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 20%, говорится в сообщении регулятора.

Совет директоров ЦБ РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 20%, говорится в сообщении регулятора.

11 февраля ключевая ставка была поднята на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.

ЦБ обращает внимание на кардинальное изменение внешних условий. "Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - полагает Банк России.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Председатель Банка России выступит с заявлением по итогам внеочередного заседания совета директоров в 16:00.

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