Банк Англии поднял базовую ставку на 50 б.п. до 1,75%

Согласно его пересмотренному прогнозу, британская экономика вступит в рецессию с четвертого квартала этого года и рецессия будет распространена на весь следующий год.

Валютный совет из девяти членов проголосовал 8 «за» 1 «против» за повышение ставки на 50 базисных пунктов. Один член совета проголосовал за повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов в соответствии с принятыми до сих пор темпами цикла ужесточения.

В последний раз базовая ставка британского центрального банка повышалась более 27 лет назад, в феврале 1995 года, одним шагом на полпроцента.

Банк Англии — центральный банк крупнейшей европейской экономики за пределами ЕС — начал свой текущий цикл ужесточения 16 декабря 2021 года с рекорда глубиной в 0,10%. Основным фактором повышения ставки, которого не наблюдалось в течение десятилетий, является инфляция. Согласно последним данным британского статистического управления, британский индекс потребительских цен в июне был на 9,4% выше, чем годом ранее. В мае в Великобритании была зафиксирована годовая инфляция в 9,1%.

Двенадцатимесячный уровень инфляции в июне был самым высоким с тех пор, как ежемесячное измерение годовой инфляции в Великобритании началось в январе 1997 года с использованием текущей методологии.

В опубликованном отчете о финансовой политике Банк Англии заявил, что, согласно его новому пересмотренному прогнозу, годовая инфляция ускорится чуть выше 13% в четвертом квартале этого года. Центральный банк подчеркнул, что это будет на три процентных пункта выше двенадцатимесячной инфляции, чем уровень, вероятный для этого периода в опубликованном в мае предыдущем отчете о финансовой политике.

Целевой показатель инфляции Банка Англии составляет 2%. По мнению совета, основной движущей силой повышенного инфляционного давления являются цены на энергоносители для домашних хозяйств, которые, вероятно, будут расти быстрее, чем ожидалось ранее. Причина этого заключается в том, что фьючерсные оптовые цены на газ сильно подскочили с момента составления майского отчета о финансовой политике, прежде всего из-за ограничения поставок российского газа в Европу и риска дальнейшего сокращения поставок.

Банк Англии подчеркнул, что цена в фунтах стерлингов фьючерсных сделок по поставке газа на конец 2022 года почти удвоилась с мая. Согласно новому прогнозу британского центрального банка, в этих условиях ожидается резкое падение реальных доходов домохозяйств после уплаты налогов и британская экономика вступит в рецессию с четвертого квартала 2022 года.

В отчете о финансовой политике прогнозируется, что валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании будет снижаться каждый квартал в период с четвертого квартала 2022 года по четвертый квартал 2023 года.

Согласно базовому прогнозу Банка Англии, ВВП Великобритании сократится на 2,25% между последним пиком и ожидаемой нижней точкой рецессии.

Фото: REUTERS/Tom Nicholson/File Photo