Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», выступающий под брендом Tech Garden, возглавил Бауржан Канкин

Приказ о назначении подписал Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин.
Нового руководителя коллективу парка представил Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
Бауржан Канкин, 1987 г.р, уроженец города Экибастуз, выпускник Университета им. Сулеймана Демиреля. До назначения Генеральным директором АКФ «ПИТ» работал Председателем правления АО «СПК Shymkent».
Бауржан Канкин начинал карьеру с должности банковского специалиста АО «ABN-AMRO Bank Kazakhstan» г. Алматы. После работал на различных позициях в казахстанских и зарубежных компаниях, таких как «Deloitte», «Темир Банк», «Arcelor Mittal Steel», «Банк развития Казахстана», «Union Bancaire Privee» (г. Женева), МФЦ «Астана», «СПК Astana», Calatrava Grace Corporation (г. Дубай).
Напомним, ранее должность Генерального директора Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» занимал Аскар Сембин.