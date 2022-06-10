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10.06.2022

Атомною электростанцию построят в Алматинской области

Атомною электростанцию построят в Алматинской области

Глава Минэнерго Казахстана сообщил, что АЭС построят в Алматинской области.

Власти Казахстана выбрали район озера Балхаш в Алма-Атинской области в качестве места для строительства атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил в четверг журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Мы провели межведомственную комиссию по определению региона размещения АЭС. Это регион озера Балхаш в Алма-Атинской области, в районе поселка Улкен", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, после определения региона размещения необходимо будет провести работы касательно геологии, воды, экологии и выбрать технологию. "Технологию мы будем определять уже в следующем году. Сейчас еще нет технико-экономического обоснования. С момента выбора технологии на строительство может уйти примерно 10 лет", - пояснил глава ведомства.

При этом Акчулаков отметил, что технологии рассматриваются разные - российские, французские, японские, южнокорейские и китайские.

Фото: vlast.kz

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КазахстанМинистерство энергетики РК
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