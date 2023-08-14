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14.08.2023

Apple потратила более $500 млрд в выкуп акций с 2012 года

Apple потратила более $500 млрд в выкуп акций с 2012 года

Начиная с 2012 года Apple вложила более $500 млрд на выкуп акций.

Начиная с 2012 года Apple потратила более $500 млрд на выкуп акций. Во всем индексе S&P 500 есть только 8 компаний, чья стоимость больше, чем общий объем выкупов Apple на сегодня, пишет Business Insider.

Обратный выкуп Apple пришелся на руку крупнейшему инвестору компании — Уоррену Баффету, поскольку они бесплатно увеличили его долю владения.

Стоимость обратного выкупа акций Apple больше, чем вся рыночная капитализация Visa ($489 млрд), JPMorgan ($446 млрд) или Exxon Mobil ($441 млрд).

С 2018 года Apple тратила более $50 млрд в год на покупку собственных акций. В прошлом финансовом году было потрачено $90 млрд на обратный выкуп, а за последние 9 месяцев — $56 млрд.

Также недавно был одобрен выкуп акций еще на $90 млрд.

Фото: Reuters

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