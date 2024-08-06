Антимонопольный проигрыш Google может поставить под угрозу миллиарды для Apple

Данная ситуация связана с решением судьи Амит Мехта в пользу Министерства юстиции в антимонопольном иске против технологического гиганта. Решение имеет существенные последствия для Apple, которая может столкнуться с серьезными финансовыми последствиями.

Ключевые моменты

Сделка Google-Apple. Google платит Apple примерно 8-12 миллиардов долларов в год, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple. Сделка составляет значительную часть доходов Apple от услуг.

Нарушения антимонопольного законодательства. Суд постановил, что практика Google платить за то, чтобы быть поисковой системой по умолчанию, нарушает антимонопольное законодательство, сохраняя монополию Google на поиск.

Потенциальное финансовое влияние на Apple. Если решение приведет к расторжению или реструктуризации сделки, Apple может потерять значительную часть данного дохода. Аналитики предполагают, что со временем это может обойтись Apple в десятки миллиардов долларов.

Более широкие последствия. Решение суда может привести к усилению конкуренции на рынке поисковых систем, что может принести пользу другим поисковым системам. Кроме того, Apple, возможно, придется изучить альтернативные источники дохода или рассмотреть возможность разработки собственной поисковой системы, чтобы смягчить финансовые последствия.

Антимонопольное дело против Google не только меняет конкурентную среду для поисковых систем, но и создает значительные финансовые риски для Apple из-за их переплетенных деловых отношений.