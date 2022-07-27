Alphabet увеличила выручку во II квартале на 13%

Американская Alphabet Inc, холдинговая компания Google, увеличила выручку во втором квартале 2022 года на 13%, что является минимальным ростом с апреля-июня 2020 года, сообщает Interfax.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в прошедшем квартале составила $69,69 млрд по сравнению с $61,88 млрд за аналогичный период предыдущего года. Показатель оказался хуже среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet, составлявшего $69,87 млрд.

Выручка без учета расходов на приобретение трафика увеличилась до $57,5 млрд против $51 млрд годом при консенсус-прогнозе аналитиков в $57,6 млрд.

Чистая прибыль Alphabet в апреле-июне составила $16 млрд, или $1,21 в расчете на акцию по сравнению с $18,53 млрд, или $1,36 на акцию, годом ранее. Показатель также оказался хуже ожиданий рынка ($1,27 на акцию).

Рекламные доходы Google в минувшем квартале увеличились на 12%, до $56,29 млрд. Этот показатель превзошел средний прогноз рынка в $55,89 млрд. В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $40,69 млрд, на 14% больше, чем годом ранее. Доходы от рекламы на YouTube выросли на 5%, до $7,34 млрд

Выручка сервиса Google Cloud подскочила на 36%, до $6,28 млрд.

Фото: cnbc.com