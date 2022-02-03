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03.02.2022

Alphabet подходит к стоимости в $2 триллиона после потрясающих результатов

Alphabet подходит к стоимости в $2 триллиона после потрясающих результатов

Alphabet Inc - приблизилась в среду к тому, чтобы присоединиться к Apple Inc и Microsoft Corp в элитном клубе компаний с рыночной стоимостью в $2 триллиона.

Материнская компания Google - Alphabet Inc - приблизилась в среду к тому, чтобы присоединиться к Apple Inc и Microsoft Corp в элитном клубе компаний с рыночной стоимостью в $2 триллиона - акции поискового гиганта выросли более чем на 8% после ошеломительного квартального отчета.

Акции Alphabet в среду торговались по цене около $2,975, и их однодневный процентный рост был самым значительным почти за два года, что временно ослабило опасения по поводу владения акциями техгигантов после общеотраслевой распродажи за последние несколько недель. Однако позднее на внебиржевых торгах бумаги потеряли около 2% ввиду обвала акций владельца Facebook Meta Platforms Inc.

Alphabet отчиталась во вторник о превысивших прогнозы квартальных продажах благодаря резко увеличившемуся рекламному бизнесу, так как интернет-покупатели используют Google для поиска, а рекламодатели увеличили свои маркетинговые бюджеты.

Капитализация материнской компании Google впервые преодолела порог в $2 триллиона после начала торговой сессии, затем снизившись до $1,97 триллиона. В подсчет включены акции класса B, которые не торгуются на фондовом рынке и принадлежат инсайдерам.

"Технологический сектор начал 2022 год с самыми большими вопросами со времен краха доткомов более двух десятилетий назад, - говорит Расс Моулд из AJ Bell.- Однако крупнейшие и наиболее качественные американские технологические компании продолжают давать ответы на вопросы, которые нужны рынку, демонстрируя высокие показатели прибыли".

Alphabet также объявила о дроблении акций на 20 к 1, в результате которого акционеры получат 19 акций на каждую имеющуюся у них акцию.

Фото: bbc.com

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