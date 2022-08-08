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В понедельник, в 4:20

Amazon приобретает производителя роботов-пылесосов iRobot за $1,7 млрд

Amazon приобретает производителя роботов-пылесосов iRobot за $1,7 млрд

Amazon.com Inc. сообщил, что договорился о о приобретении компании iRobot Corp., специализирующейся на производстве роботов-пылесосов, за $1,7 млрд с учетом долга, передает Интерфакс.

Amazon заплатит $61 за акцию iRobot, что на 22% больше, чем бумаги стоили на закрытие торгов в 4 августа.

После закрытия сделки Колин Энгл останется главой компании.

Компания iRobot, выпускающая пылесосы под брендом Roomba, опубликовала свою отчетность за второй финквартал, завершившийся 2 июля. В отчетном квартале чистый убыток компании увеличился до $43,4 млн с $2,8 млн годом ранее. Выручка сократилась до $255,4 млн с $365,6 млн.

Торги акциями iRobot приостановлены. Бумаги Amazon на предварительной сессии в пятницу дорожают на 0,4%.

Фото: glassdoor.com

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