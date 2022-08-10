Alibaba получила одобрение на IPO в Гонконге

Ожидаемая дата вступления в силу решения — конец 2022 года. Преимущество IPO заключается в том, что получение основного статуса на бирже в Гонконге даст Alibaba право на включение в программу обмена акциями с материком и позволит инвесторам из всего Китая напрямую торговать своими акциями.

Акции Alibaba Group Holding Ltd, торгующиеся в Гонконге, подскочили на 6% во вторник после того, как компания заявила, что подаст заявку на двойной первичный листинг в Гонконге.

Такой шаг расширит базу инвесторов и будет способствовать увеличению ликвидности и, в частности, расширит доступ инвесторов к Китаю и другим странам Азии.

Alibaba вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2014 году, проведя крупнейшее IPO того времени.

Почти 3 года назад Alibaba начала привлекать инвесторов ближе к дому, проведя вторичный листинг в Гонконге, а в прошлом месяце компания Джека Ма воспользовалась недавними изменениями правил в Гонконге, чтобы подать заявку на двойной первичный листинг.

Чуть более недели назад Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила Alibaba в список зарегистрированных в США китайских компаний, которым грозит делистинг, если они не смогут выполнить требования аудита в течение 3 лет.

Фото: bbc.com