Акции LG подскочили почти на 50% выше размещения в первый день торгов

Акции LG Energy Solution по итогу дебюта на Корейской бирже скорректировались на 15,41% относительно открытия торгов, до 505 тыс. вон ($419,41) за акцию. Цена размещения акций в ходе IPO была установлена на уровне 300 тыс. вон ($251,29) за акцию.

Размещение вызвало ажиотаж и переподписку книги заявок: инвесторы хотели купить акции на сумму, эквивалентную примерно $12 трлн. Производитель батарей для электромобилей привлек около $10,6 млрд в ходе крупнейшего в истории Южной Кореи первичного размещения акций в Южной Корее. Об этом сообщает The Wall Street Journal. LG Energy Solution направит средства от IPO на расширение производства литий-ионных батарей для электромобилей, а также для расширения производства в Европе и Китае.

В результате IPO капитализация LG Energy Solution может составить 114,43 трлн вон (около $95,6 млрд), она стала второй по рыночной стоимости компанией Южной Кореи после Samsung Electronics.

Фото: ria.ru