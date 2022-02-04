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04.02.2022

Акции Amazon взлетели на 14% на фоне увеличения прибыли

Акции Amazon взлетели на 14% на фоне увеличения прибыли

Акции Amazon взлетели на 14,19%, до $3172,25, в ходе расширенных торгов на бирже NASDAQ, свидетельствуют данные торгов.

Драйвером роста котировок на постмаркете стал отчет о значительном росте прибыли за четвертый квартал благодаря доходам от инвестиций в компанию по производству электромобилей Rivian Automotive.

За три месяца выручка увеличилась на 9,4% и составила $137,4 млрд по сравнению с $125,6 млрд в четвертом квартале 2020 года. Это первый период однозначного роста Amazon с 2017 года. Аналитики ожидали, что показатель составит $137,6 млрд, согласно консенсус-опросу Refinitiv. Операционная прибыль снизилась до $3,5 млрд по сравнению с $6,9 млрд за аналогичный период 2020 года.

Чистая прибыль выросла в годовом выражении на 95,69%, до $14,3 млрд в четвертом квартале. Показатель включает в себя прибыль в размере $11,8 млрд от инвестиций в обыкновенные акции компании Rivian Automotive, которая завершила IPO в ноябре. Разводненная прибыль на акцию выросла с $14,09 в четвертом квартале 2020 года до $27,75 в 2021 году.

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