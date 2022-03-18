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В прошлую пятницу, в 6:04

Акции Alibaba за один день взлетели на 37%

Акции Alibaba за один день взлетели на 37%

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba совершил ошеломляющий разворот в среду после нескольких дней распродаж, поднявшись по окончании торгов на 37%.

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba совершил ошеломляющий разворот в среду после нескольких дней распродаж, поднявшись по окончании торгов на 37%, что стало его самым большим однодневным приростом с 2014 года. Этот шаг увеличил рыночную капитализацию компании почти на $80 млрд за один день, пишет Yahoo.

Такое восстановлений акций последовало за обещаниями Пекина сохранить стабильность рынка, что намекает на прекращение регулятивных мер. Параллельно сильно выросли акции JD.com, Pinduoduo (PDD) и Baidu.

Американские акции Alibaba резко упали в цене за последние несколько сессий. На этой неделе они достигли многолетнего внутридневного минимума — $73,28. С начала года акции компании снизились на 12% после потери 48% в 2021 году.

Регуляторный риск в Китае, союзнические отношения Пекина с Москвой и требования США о раскрытии бухгалтерской информации, что представляет угрозу для делистинга китайских компаний, — все это способствовало недавнему бегству инвесторов из акций Alibaba и ее конкурентов.

JPMorgan дважды понизил рейтинг Alibaba, JD.com, Pinduoduo и Baidu до UnderPerform, назвав китайские интернет-компании «непригодными для инвестиций» в настоящее время.

Акции китайских компаний электронной коммерции и технологических компаний, котирующихся в США, сильно подешевели с прошлого года после того, как регулирующие органы НКР начали принимать жесткие меры в отношении таких гигантов, как Alibaba и JD.com.

Фото: handelsblatt.com

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