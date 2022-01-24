АКРА подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Казахстана на уровне ВВВ+, прогноз "Стабильный"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило следующие рейтинги Казахстана по международной шкале:

долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне ВВВ+ и в национальной валюте — ВВВ+;

краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне S2 и в национальной валюте — S2.

Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу: в иностранной валюте — «Стабильный», в национальной валюте — «Стабильный». «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Поддержку суверенному кредитному рейтингу Казахстана на уровне BBB+ оказывают следующие фундаментальные факторы: относительно высокий уровень благосостояния, низкий уровень государственного долга, значительный объем ликвидных активов в Национальном фонде Республики Казахстан (НФРК) и достаточный объем международных резервов. Факторами, оказывающими давление на кредитный рейтинг, остаются низкий уровень диверсификации экспорта, риск материализации условных обязательств, а также относительно низкое качество государственных институтов, - говорится в сообщении на сайте рейтингового агентства.

Фото: rbc.ru