Air Astana приостанавливает полеты в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Российскую Федерацию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полёты по данному направлению будут приостановлены", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В пресс-службе отметили, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

"Просим пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлён в полном размере", - говорится в сообщении.

Фото: regnum.ru