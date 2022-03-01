Adidas объявил о завершении сделки по продаже бренда Reebok за €2,1 млрд

Adidas объявил о завершении сделки по продаже дочернего подразделения Reebok американской компании по управлению брендами Authentic Brands Group (ABG) на сумму в размере €2,1 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Adidas.

"Adidas объявил сегодня, что 28 февраля 2022 года он официально завершил продажу Reebok компании Authentic Brands Group", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что на некоторых рынках Adidas продолжит вести бизнес от имени ABG в течение переходного периода, после чего Reebok полностью перейдет к операционным партнерам ABG. Вместе с тем подчеркивается, что германский концерн запустит новую программу обратного выкупа акций, чтобы вернуть денежные средства, вырученные от продажи Reebok, своим акционерам. "Начиная с середины марта 2022 года, компания намерена выкупить собственные акции на сумму до €1,5 млрд до конца третьего квартала 2022 года", - уточнили в Adidas.

В декабре 2021 года компания запустила многолетнюю программу обратного выкупа акций, в рамках которой планирует выкупить акции на сумму до €4 млрд до 2025 года. Первый этап этой программы был запущен 10 января и завершен 22 февраля 2022 года. Кроме того отмечается, что в рамках своей стратегии Own the Game ("Владей игрой") Adidas намерен генерировать значительный свободный денежный поток до 2025 года и вернуть большую его часть - от €8 до 9 млрд - своим акционерам путем выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

Adidas приобрел Reebok в 2006 году. В 2016 году Reebok инициировал план по восстановлению позиций, благодаря которому бренд смог значительно улучшить свои перспективы роста и прибыльности.

В марте 2021 года Adidas представил свою стратегию Own the Game на 2025 год, направленную на значительный рост продаж и прибыльности, а также увеличение своей доли на рынке к 2025 году. В процессе разработки этого документа германская компания оценивала стратегические альтернативы для Reebok, уделяя особое внимание обеспечению того, чтобы как Adidas, так и Reebok имели хорошие возможности для устойчивого роста. После этой оценки фирма Adidas решила сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда на мировом рынке по производству спортивных товаров, объявив о начале продажи Reebok в феврале 2021 года.

Фото: the-flow.ru