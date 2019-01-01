Ценная бумага

Документ, удостове­ряющий с соблюдением установленной фор­мы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С пере­дачей ценной бумаги переходят все удостоверя­емые ею права в совокупности. В случаях, пре­дусмотренных законом, или в установленном' им порядке для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно до­казательств их закрепления в специальном рее­стре (обычном или компьютеризованном). К цен­ным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сбе­регательная книжка на предъявителя, коноса­мент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отне­сены к числу ценных бумаг. Приобретая ценную бумагу, инвестор может рассчитывать, как мини­мум, на два вида дохода: инвестиционный и кур­совой.