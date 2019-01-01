Бюджет
Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; экономическая категория, представленная денежными отношениями, возникающими у государства с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения национального дохода в связи с образованием и использованием бюджетного фонда страны, предназначенного на финансирование народного хозяйства, социально-культурных нужд, нужд обороны и государственного управления.
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