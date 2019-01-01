Бюджет

Форма образования и расходо­вания фонда денежных средств, предназначен­ных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправле­ния; экономическая категория, представлен­ная денежными отношениями, возникающими у государства с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения нацио­нального дохода в связи с образованием и ис­пользованием бюджетного фонда страны, пред­назначенного на финансирование народного хозяйства, социально-культурных нужд, нужд обороны и государственного управления.