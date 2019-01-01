Рынок ценных бумаг

Часть рынка ссуд­ных капиталов где осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. Через рынок цен­ных бумаг (банки, специальные кредитные ин­ституты и фондовая биржа) аккумулируются де нежные накопления юридических, физических лиц и государства и направляются на производственное и непроизводственное вложение капиталов. Различают первичный рынок ценных бумаг где осуществляется эмиссия и первичное размещение ценных бумаг и вторичный где производится купля продажа (обращение) ранее выпущенных ценных бумаг.