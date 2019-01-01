Кредитный договор

Договор, по которо­му банк или иная кредитная организация (креди­тор) обязуются предоставить денежные средст­ва (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязу­ется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Не­соблюдение письменной формы влечет недей­ствительность кредитного договора. Такой дого­вор считается ничтожным. Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предус­мотренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии обстоя­тельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовы­ми актами или кредитным договором. В слу­чае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого использования кредита кредитор вправе также от­казаться от дальнейшего кредитования заемщи­ка по договору.